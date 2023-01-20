شريان فائق السرعة سيربط بين مطاري اسطنبول

سيتم ربط مطار اسطنبول الجديد الواقع في الشق الأوروبي من المدينة الواقع في شمال الشق الأوروبي من المدينة، بمطار صبيحة غوكتشين الواقع في شرق الشق الآسيوي منها، عبر قطار فائق السرعة.

إقرأ المزيد

وصرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو إن قطار سريعا سيربط بين مطاري اسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير "نخطط لمد خط أنقرة - اسطنبول السريع إلى مطار اسطنبول الجديد عبر مطار صبيحة غوكتشين. المشروع يقترب من مرحلة العطاء".

يشار إلى أن مطار اسطنبول الجديد، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال المدينة على ساحل البحر الأسود، يقدم خدماته للمسافرين منذ أبريل 2019.

المصدر: نوفوستي