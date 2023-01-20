 
مباشر
عاجل
بوتين يناقش سير العملية العسكرية الخاصة في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي

هل انتشرت العدوى في قطاع العملات الرقمية؟.. شركة شهيرة تعلن إفلاسها

مال وأعمال

هل انتشرت العدوى في قطاع العملات الرقمية؟.. شركة شهيرة تعلن إفلاسها
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulgq

تقدمت منصة العملات الرقمية "جينيسيس" بطلب إفلاس رسمي في محكمة مانهاتن الفيدرالية الأمريكية، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك إلى اضطربات في سوق العملات الرقمية.

إقرأ المزيد
بعد إفلاس FTX الكبير..
بعد إفلاس FTX الكبير.. "بلومبرغ" تحذر من إفلاس جديد

وتم التقدم بطلب الإفلاس بناء على المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي ما يسمح لشركة "جينيسيس" بمواصلة العمل أثناء إعادة هيكلة العمليات.

ويأتي إعلان إفلاس "جينيسيس" بعد أشهر من انهيار FTX الشهير، وأدرجت شركة "جينيسيس" أكثر من 100 ألف دائن في ملف إفلاس الضخم، وتتراوح الالتزامات الإجمالية من مليار دولار حتى 10 مليارات دولار، وفقا لوثائق الإفلاس.

قال المدير التنفيذي لشركة "جينيسيس" ضرار إسلام إن "إعادة الهيكلة القضائية هي الطريقة الأكثر فاعلية للحفاظ على الأصول وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لجميع أصحاب المصلحة".

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا