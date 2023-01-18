"تويتر" تبيع آلات تحضير القهوة ولوحات مضاءة تحمل شعار الشركة ومعدات مكتبية

عرضت شركة "تويتر" آلات لتحضير القهوة، ولوحات مضاءة بشعار الشركة، وأدوات مطبخ، ومعدات مكتبية للبع في المزاد، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة تخلفت عن دفع إيجارات مكاتبها.

ونشر موقع المزادات Heritage Global Partners العديد من مكونات مكاتب تويتر في المزاد الذي بدأ في 17 يناير ويستمر ليوم واحد. وفقا للمعلومات المبينة على الموقع، العناصر المعروضة للبيع غير ضرورية للمكتب.

من ناحية اخرى أشار تقرر بثته قناة CNBC إلى أن : "تويتر تقوم ببيع آلات تحضير القهوة وثلاجات وأجهزة حاسوب وحتى لوحات ضخمة مضاءة تحمل شعار الشركة، حيث ورد أن خدمة الرسائل الاجتماعية قد تأخرت في سداد مدفوعات إيجار المكاتب".

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ومن بين الموجودات الطريفة التي طرحتها تويتر للبيع على موقع المزاد، موقد القلي وفرن البيتزا وأجهزة التلفزيون والمكاتب.

وفي نهاية ديسمبر 2022، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن تويتر، لم يدفع إيجار المساحات المكتبية المستأجرة لعدة أسابيع من أجل خفض التكاليف.

تويتر شركة أمريكية، تأسست في عام 2006. المنتج الرئيسي للشركة هو شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة. يقع المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

المصدر: ريا نوفوستي