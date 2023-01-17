مصر.. تدخل عاجل للسيطرة على أزمة الدواجن

يعاني العاملون في صناعة الدواجن في مصر بسبب أزمة الأعلاف وارتفاع سعرها لقلة توافرها بالأسواق المحلية، مما يؤدي لنفوق عدد كبير من "الكتاكيت".

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وتكبد العاملون في هذا المجال خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، نتيجة هذه الأزمة رغم توجه عاجل من الدولة والإفراج عن ملايين الأطنان من الأعلاف المحتجزة بالموانئ المصرية.

وأعلنت وزارة التموين المصرية في محاولة منها للتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة عن إجراء مناقصة لتوريد الذرة الصفراء للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يساهم في توفير الأعلاف لمزارع الدواجن وصغار المربيين.

وأعلنت الهيئة أن فترة الشحن تبدأ من تاريخ 10 فبراير المقبل، وحتى تاريخ 25 من الشهر ذاته، علي أن يتم السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وبسبب أزمة العلف، كانت أسعار الدواجن وأجزاء الفراخ البيضاء ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، إلا أن شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة، أكدت على لسان رئيسها سامح السيد، في تصريحات تليفزيونية أمس الاثنين، أن أسعار الدواجن ستستقر في غضون 40 يوما.

وأكد رئيس الشعبة أن سعر الفراخ البيضاء سيصل إلى 45 جنيها للكيلو، بحلول منتصف فبراير القادم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية