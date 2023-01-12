"50 كتكوت لكل مواطن" في مصر.. مقترح يثير لغطا في البلاد

تحفظت عضو مجلس النواب المصري إيفلين متي، على المقترح الخاص بصرف كتاكيت على بطاقات التموين للمواطنين، قائلة:" عاري من الصحة".

تامر أباظة مستشار رئيس مجلس الغرفة التجارية لقطاع #الدواجن بـ #دمياط🗣️: هناك مقترح بإضافة 50 كتكوت لكل مواطن على البطاقات التموينية🐣 pic.twitter.com/VFosDnHBY8 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) January 11, 2023

وأكدت أن المقترح الخاص بتقديم كتاكيت علي البطاقة التموينية لن يجدي نفعا خصوصا أن معظم المواطنين مقيمين في وحدات سكانية مخصصة للسكن فقط ولا يملكون مكانا لتربية الكتاكيت، بالإضافة إلى احتياج الكتاكيت للغذاء من العلف والذرة والنظافة وهذا ما لا يستطيع المواطن تقديمة لهم في ظل الظروف المعيشية التي يشهدها بسبب ارتفاع الاسعار.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تربية الكتاكيت تصلح في الاماكن المتسعة وليس في الوحدات السكنية، مقترحة أن تقوم الدولة بتوزيع قطع أراضي للشباب وتقديم عدد 50 كتكوت لكل شاب ليستطيع أن يقوم بعمل مزرعة دواجن كبيرة والتي تخلق تنافسا في الأسعار لتنخفض أسعار الدواجن في مصر وأهمية دعم الدولة لمشاريع الشباب والمتابعة المستمرة لهم.

وأثارت تصريحات تامر أباظة، مستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع الدواجن في محافظة دمياط، بشأن إضافة 50 كتكوت لكل مواطن على البطاقات التموينية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار أباظة إلى وجود مقترح بشأن صرف كتاكيت على بطاقات التموين للمواطنين، موضحا "تقوم وزارتا التموين والزراعة بالتنسيق فيما بينهما بصرف على سبيل المثال 50 كتكوتا لكل مواطن منتفع بالتموين، لتربيتها والاستفادة منها".

وأوضح: يجب على الدولة، التفكير خارج الصندوق في ظل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار الدواجن، الهدف الرئيسي من طرح الكتاكيت هو توفير ما لا يقل عن 30 كتكوتا لكل أسرة مصرية مع التربية، والمقصود التربية البيتي، وسيتم الاستفادة بتلك الكتاكيت بعد تربيتها كدواجن.

وفى سياق آخر أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، حقيقة صرف كتاكيت على بطاقات التموين، مضيفا: "الوزارة لم تتلق أي مقترحات بهذا الشأن".

المصدر: وسائل إعلام مصرية