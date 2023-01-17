مصر تعلن عن رقم قياسي في محصول القمح لم تصل إليه منذ الثمانينيات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، تحقيق طفرة في محصول القمح مع ارتفاع إنتاجية الفدان.

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وأكد تقرير صادر عن معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، أن مصر حققت طفرة كبيرة في ارتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح، مشيرا إلى أن حقبة الثمانينيات كان خلالها متوسط الإنتاجية 8 أرادب للفدان، في حين وصل حاليا لـ19 أردبا للفدان.

وتابع تقرير البحوث الحقلية، أن مصر حاليا حققت اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 50%، مشيرا إلى وجود بعض الأصناف التي يصل إنتاجيتها إلى 30 أردبا للفدان.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال العمل على محورين، وهما: محور التوسع الأفقي عن طريق التوسع في المساحة المنزرعة بإضافة أراضي جديدة، وأن التوسع الرأسي عن طريق استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية متحملة للظروف المناخية القاسية.

وأكد تقرير معهد البحوث الحقلية، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أهمها المساحة المنزرعة حيث أنه يتطلب 6.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا ضعف المساحة المنزرعة حاليا بالمحصول.

جدير بالذكر، أن الزراعة اتخذت عدة خطوات خلال موسم زراعة القمح الماضي لرفع إنتاج البلاد من المحصول الاستراتيجي، من خلال توزيع تقاوي جديدة وزيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى الزراعة التعاقدية.

المصدر: القاهرة 24