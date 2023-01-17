بيان عاجل للمصريين بخصوص شركة سعودية كبرى بعد إفلاسها

أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية توجيها عاجلا للمصريين العاملين في شركة "سعودي أوجيه" الكبرى في السعودية.

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وجاء في التقرير أنه "بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة سعودي أوجيه، سرعة تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة، قبل تاريخ 19 يناير الجاري 2023، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها في المملكة".

وطالب البيان "المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودي تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم: مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه".

كما أهاب المكتب بجميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.

وكانت قد أصدرت المحكمة التجارية بالرياض قرار بإفلاس شركة "سعودي أوجيه" بناء على دعوى من البنك الأهلي التجاري وافتتاح إجراء التصفية لشركة سعودي أوجيه المحدودة.

المصدر: القاهرة 24