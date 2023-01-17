لأول مرة في مصر.. تعويضات بالملايين للمواطنين

سلمت وزارة القوى العاملة المصرية شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ19 أسرة لعمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة من 9 محافظات.

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ووصل إجمالي التعويضات إلى مليون و952 ألف جنيه، كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز سلمت الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مُضيفا أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبني سويف.

وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت مليونا و800 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، بلغت 152 ألفًا و920 جنيها كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

حضر تسليم الشهادات من الوزارة نشوى السبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، واشرف عيد باحث بالإدارة،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

المصدر : القاهرة 24