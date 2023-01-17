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هندوراس تقترح إنشاء منظمة "أوبك"

مال وأعمال

هندوراس تقترح إنشاء منظمة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح رئيس هندوراس سيومارا كاسترو بأن حكومة بلاده ستطرح في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اقتراحا لإنشاء منظمة للدول المصدرة للبن.

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وكتب الرئيس في تغريدة في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا، نيابة عن المنتجين سنقترح إنشاء منظمة الدول المصدرة للبن "أوبك" (Opec) ما سيضمن التنافس في الأسواق العالمية بأسعار عادلة".

وتعتبر هندوراس ثالث أكبر منتج للبن في الأمريكتين بعد البرازيل وكولومبيا وخامس أكبر منتج في العالم ويزرع هذا المحصول من قبل المزارعين في معظم مناطق البلاد.

وتجاوزت صادرات البن في محصول 2021-2022 من هندوراس 6 ملايين كيس، ويمثل البن حوالي 38 في المائة من إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي لهندوراس.

يشار إلى أن منتدى "دافوس" هذا العام ينعقد في سويسرا في الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023 تحت شعار "التعاون في عالم ممزق".

المصدر: نوفوستي

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