توقف الحركة الجوية في مطار بغداد الدولي

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الملاحة في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة المطار في بيان: "نود أن نوضح لكافة مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م، وسيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".

وأوضحت أنه "منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم يتم بين فترة وأخرى غلق وفتح المطار أمام الرحلات الجوية بسبب الضباب وتفاوت مدى الرؤية".

المصدر: RT