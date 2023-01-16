مصر.. توقعات بتحقيق 113 مليار دولار عام 2023

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، إن الاقتصاد المصري سيجتاز ضائقة نقص النقد الأجنبي في ضوء القرارات الأخيرة.

ولفت إلى أن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري متنوعة وليست أحادية.

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وأضاف الفقي خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي تصب في شرايين الاقتصاد، وهي الصادرات البترولية وغير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وصرح بأن صندوق النقد الدولي قدّر بأن يصل النقد الأجنبي من هذه المصادر هذا العام إلى 113 مليار دولار، منها 85 مليار دولار للواردات.

وأشار إلى أن معركة البنك المركزي الآن هي مع الغلاء والتضخم، ويجب عليه إنهاء هذه المعركة سريعا، لأن الغلاء يؤثر على النسيج المجتمعي، وبالتالي لابد من الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح أنه ولهذا السبب يشدد البنك المركزي في سياسته النقدية برفع سعر الفائدة.

وأفاد في السياق بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل التضخم والغلاء في مصر يكون رقم أحادي في النصف الثاني من العام الجاري، متابعا: "مجرد من أن يكسر البنك المركزي قمة التضخم يستطيع التقليل من تشدده في زيادة سعر الفائدة واستقرارها".

المصدر: "مصر تايمز"