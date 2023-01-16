السيسي يصدر قرارا بعد اكتشاف حقل غاز كبير في مصر

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة "إيني" الإيطالية في مجال الغاز والبترول.

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ووفقا للرئاسة المصري يهدف الرئيس المصري لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إيني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن رئيس شركة إيني الإيطالية استعرض خلال لقائه السيسي خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر، وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تذخر بها مصر في هذا المجال.

وجاء حديث السيسي، بعدما تم الإعلان في أوائل ديسمبر الماضي عن اكتشاف بئر غاز جديدة في مناطق عملها بمصر يسمى نرجس 1، بحسب ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية على صفحتها على فيسبوك.

وذكرت الهيئة أن البئر الجديدة تقع في منطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط بالقرب من العريش بشمال سيناء، حيث تبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية 445 ألف فدان، وتعد شركة شيفرون هي المشغل بحصة 45% من الامتياز، بينما تمتلك شركة أيوك المملوكة بالكامل لشركة إيني 45%، وتمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%.

المصدر: RT