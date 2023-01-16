الكشف عن تفاصيل حول حقل الغاز الجديد في مصر

كشف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر حمدي عبد العزيز، تفاصيل عن حقل غاز موجود بالقرب من العريش، موضحا أنه يجري حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات.

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وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الأحد، إن ذلك الكشف يأتي في إطار خطة وزارة البترول للبحث والاستكشاف من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطي.

وأكد المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الكشف البترولي يعد الأول لشركة شيفرون الأمريكية العملاقة في مصر، وذلك منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على 3 مناطق في عام 2020.

وكانت شركة شيفرون العالمية، قد أعلنت أوائل ديسمبر الماضي عن اكتشاف بئر غاز جديدة في مناطق عملها بمصر يسمى نرجس 1، بحسب ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية على صفحتها على فيسبوك.

وذكرت الهيئة أن البئر الجديدة تقع في منطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط بالقرب من العريش بشمال سيناء، حيث تبلغ مساحة امتياز منطقة نرجس البحرية 445 ألف فدان، وتعد شركة شيفرون هي المشغل بحصة 45% من الامتياز، بينما تمتلك شركة أيوك المملوكة بالكامل لشركة إيني 45%، وتمتلك شركة ثروة للبترول حصة 10%.

المصدر: القاهرة 24