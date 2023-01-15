"إيجاس" تعلن عن كشف جديد للغاز على بعد 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز "إيجاس" عن كشف جديد في منطقة التزام نرجس البحرية بالمتوسط على بعد 60 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء في البئر الاستكشافية "نرجس – 1".

وذكر بيان الشركة أن تلك الجهود تكلّلت بالتعاون مع شركة شيفرون (القائم بالعمليات في منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط) وشركتي "إيني" و"ثروة" المصرية.

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وأشارت الشركة المصرية إلى أنه تم حفر البئر "نرجس -1" بواسطة جهاز الحفر "ستينا فورث" في عمق مياه 309 مترا، حيث تم العثور على سمك خزان حوالي 61 مترا صافيا من بين 140 متر من الحجر الرملي بخصائص جيّدة على عمق كلي للبئر تجاوز 5 آلاف متر في منطقة الامتياز التي تعمل بها كلا من شركة "شيفرون" (القائم بالعمليات) وبحصة 45 بالمئة، و"إيني" بنسبة 45 بالمئة.

كما تمتلك شركة "ثروة" المصرية للبترول حصة 10 بالمئة من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب "إيجاس".

هذا ويجري حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذى يُعد الأول لشركة "شيفرون" في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف فى منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق في عام 2020 .

المصدر: RT