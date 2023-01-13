اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

تمكَّنت شركة "وينتر شال ديا" الألمانية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى مصر من اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.

إقرأ المزيد

وتتوزع حصص العمل في تلك المنطقة ما بين الشركة الألمانية بنسبة (40%)، وباقي الحصة على شركات "كيرون إنرجي" وشركة "آي إن إيه" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).

وسيتم تقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

وتقوم شركة دسوق للبترول (دسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي الكيان المشترك القائم بالعمليات بين الشركة الألمانية وقطاع البترول المصري متمثلا فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وفي هذا السياق، قال جورج بريسر، نائب أول للرئيس- المسؤول عن الاستكشاف العالمي في شركة وينترسال دِيا فى بيان صحفي اليوم : يُعَدُّ هذا الاكتشاف نجاحاً جديداً في إحدى مناطق الاستكشاف الرئيسية لدينا وبفضل قرب منطقة شرق دمنهور من البنية التحتية للإنتاج لدينا، سيكون بمقدورنا تطوير الاكتشافات التجارية بسرعة وتوفير موارد غاز إضافية.

ومن جهته، قال سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر، : "ويترشال دِيا تتطلّع إلى النموّ في مصر، ويشكّل الاكتشاف الجديد مؤشراً إيجابياً على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى موارد طاقة إضافية عند كلّ من مصر والدول الإقليمية والعالم؛ فإن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير كميات جديدة أخرى من هذه الموارد".

يُشار إلى أن وينترشال دِيا بدأت التنقيب في شرق دمنهور في نوفمبر 2021، ويُعتبَر الاكتشاف الجديد ثاني بئر استكشافية في هذا الترخيص.

المصدر: المال