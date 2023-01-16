مصرف ليبيا المركزي: احتياطي الذهب لم يتغير منذ أغسطس 2011

أكد مصرف ليبيا المركزي، يوم الاثنين، أن رصيده من الذهب كما هو دونما نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى تاريخه.

وجاء ذلك ردا على ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا، والذي أفاد باختفاء 27.18 طنا منذ بدء الاحتجاجات ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولم يوضح مصرف ليبيا المركزي في تنويهه حجم الاحتياطي من الذهب، لكنه قال إنه نفذ في إطار خطته للشفافية الإفصاح تدقيقا دوليا على احتياطي الذهب خلال العام 2022.

وجاءت النتائج مؤكدة على احتفاظ المصرف بالرصيد ذاته دون أي تغير منذ أغسطس 2011، حسب نص البيان.

وأهاب مصرف ليبيا المركزي بالمناسبة، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشر أيّة بيانات تتعلق باختصاصاته ونشاطاته.

المصدر: RT