العراق.. وزارة الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية

وقع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: "إن وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنس، في مراسم جرت بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الألمانية برلين التي وصلها يوم الخميس".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع المذكرة من الجانب العراقي، فيما وقعها من جانب شركة سيمنس، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ".

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنطوي على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق.

وتابع البيان أنه وفي ضوء المذكرة، تعمل شركة سيمنس بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولا للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة.

وأفاد بأن مذكرة التفاهم تضمنت تقديم شركة "سيمنس" دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، كما تضمنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنس، فضلا عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، إلى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات.

وأكدت وزارة الكهرباء أن مذكرة التفاهم التي وقعتها اليوم مع شركة سيمنس الألمانية ستضيف 6 آلاف ميغاواط للمنظومة الوطنية.

وأضافت أن العمل بالمذكرة سيحل مشاكل النقل والتوزيع في المنظومة وسيسهم بإنشاء محطات تحويلية وخطوط ناقلة، مشيرة إلى أن إضافة 6 آلاف ميغاواط وحل مشاكل النقل والتوزيع سيعالج جزءا كبيرا واستراتيجيا من مشاكل الاختناقات في الشبكة الوطنية وسينعكس إيجابا ويسمح بزيادة ساعات التجهيز بعد إكمالها.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية