احتياطيات روسيا الدولية تصعد بنحو 15 مليار دولار في شهر

كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية خلال شهر ديسمبر الماضي 2022 بواقع 14.7 مليار دولار.

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ووفقا لبيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات بلغت في 1 يناير 2023 مستوى 581.989 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.59% أو 14.7 مليار دولار عن مستواها في بداية ديسمبر الماضي.

كذلك أظهرت البيانات أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023 بواقع 4.5 مليار دولار إلى 582 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية هي أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس