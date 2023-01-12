 
مباشر
عاجل
تشاووش أوغلو: قد أجتمع مع نظيري السوري مطلع فبراير المقبل

في أول أسبوع من 2023.. ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي

مال وأعمال

في أول أسبوع من 2023.. ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujkg

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023 بواقع 4.5 مليار دولار إلى 582 مليار دولار.

إقرأ المزيد
احتياطيات روسيا الدولية تسجل مستويات تاريخية
احتياطيات روسيا الدولية تسجل مستويات تاريخية

وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية 6 يناير 2023 بلغت 582 مليار دولار، حيث زادت بواقع 4.5 مليار دولار أو بنسبة 0.8%".

وفي 30 ديسمبر 2022، بلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا 577.5 مليار دولار، وفي الأسبوع من 23 حتى 30 ديسمبر الماضي كانت الاحتياطيات قد انخفضت بمقدار 4.2 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا