في أول أسبوع من 2023.. ارتفاع احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023 بواقع 4.5 مليار دولار إلى 582 مليار دولار.

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وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي: "الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية 6 يناير 2023 بلغت 582 مليار دولار، حيث زادت بواقع 4.5 مليار دولار أو بنسبة 0.8%".

وفي 30 ديسمبر 2022، بلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا 577.5 مليار دولار، وفي الأسبوع من 23 حتى 30 ديسمبر الماضي كانت الاحتياطيات قد انخفضت بمقدار 4.2 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس