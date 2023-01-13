مصر.. رفع الفائدة في أكبر بنوك البلاد في حسابات جديدة

قال بنك مصر إنه تم رفع الفائدة الخاصة بحسابات التوفير التي يوفرها للمواطنين، والتي تعتبر طريقة عملية للحصول على فائدة تنافسية على المدخرات الخاصة على العملات المختلفة.

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وأوضح بنك مصر، الذي يوفر عددا كبيرا من أنواع حسابات التوفير لمختلف الفئات، أنه رفع سعر الفائدة بنسبة 2.25% على حساب التوفير العادي، بداية من الأسبوع الجاري، مثلما قام البنك الأهلي المصري بهذا الإجراء، حيث يأتي ذلك بعد طرح شهادة ذات عائد مرتفع بنسبة 25%، وهو ما يعتبر خطوة في تغيير هيكل الفائدة على كل المدخرات والقروض مع بداية 2023.

ويمكن فتح الحساب في مصر بحد أدنى 1500 جنيه، حيث تنقسم حسابات التوفير بالجنيه إلى 5 شرائح ويتم حساب الفائدة وفق كل شريحة على حدى، ويبدأ احتساب العائد على الحساب على الرصيد من أول 3 آلاف جنيه فقط وأقل من ذلك فلن يحتسب له عائد.

ووفقا للبنك فالشريحة الأولى تبدأ قيمة المبلغ الذي يتم إيداعه من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.25% سنويا لدورية صرف الشهرية، و6.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و6.75% سنويا لدورية صرف السنوية.

والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، و نسبة الفائدة 6.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و6.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.875% سنويا للعائد نصف السنوية، و7% سنويا للعائد السنوي.

والشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتقدر نسبة الفائدة 7% سنوي للعائد الشهرية، و7.25% سنويا للعائد ربع السنوي، و7.325% سنويا للعائد نصف السنوي، و7.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

أما الشريحة الرابعة فأكثر 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، بسعر فائدة 7.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و7.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية و7.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و8% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

وأوضح البنك أن الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 8% سنويا للعائد الشهرية، و8.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

المصدر: الوطن