نائب رئيس البنك الأهلي: 66 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 25% حتى الآن

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشهادات التي طرحها بنكا الأهلي ومصر بعائد بلغ 25%

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وبلغت حصيلة الشهادات حتى مساء اليوم السبت، 66 مليار جنيه خلال 48 ساعة فقط، و31 مليار جنيه في بنك مصر.

وأوضح أبو الفتوح أنه تم تنفيذ أكثر من 70%؜ من ربط الشهادات عبر القنوات البديلة، "الأهلي نت" و"الأهلي موبيل" ومركز الاتصال.

وذكر أن الموظفين في البنكين متواجدون في الفروع رغم إجازات عيد الميلاد بغية تقليل التكدس أمام فروع البنوك في أيام العمل.

وتوقع أن مدة طرح هذه الشهادات لن يكون طويلا أو بسقف زمني غير محدد، نظرا لأنها صدرت لأغراض محددة، لسحب السيولة ومحاربة التضخم ولن تستمر لفترات طويلة، لأن لها تأثيرات كثيرة على المدى الطويل على الاستثمار وغيره، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن كسر الشهادة بعد التعاقد عليها قبل مرور ستة أشهر، وأنه بالرغم من إصدار شهادات 25%، إلا أن الشهادات التي طرحت في أكتوبر الماضي بعائد 17.25% مستمرة، لأن مدتها أطول وكثير من المدخرين الذين يفضلون عائدا مستقرا على فترات أطول.

وأضاف: "نحو 50% من حصيلة شهادات الـ25% هي أموال جديدة ليست من شهادات أخرى، وأن بعض الناس تنازلوا عن الدولار لشراء شهادات الـ25%"، لافتا إلى أن دور بنكي "الأهلي" و"مصر يختلف عن البنوك الأخرى، ولهما دور في السياسة النقدية في ظل الإطار الخاص بالإجراءات الاقتصادية بوجه عام لدورهما الوطني، ومن الممكن أن تكون التكلفة عالية لكن ضمن سياق الإجراءات الاقتصادية الكلية هي مهمة، ولدينا القدرة على تحقيق أرباح في بنود أخرى، ويتحمل البنكين التكلفة لفترة معينة لمساندة الاقتصاد المصري.

واستطرد: "السعر الحالي للدولار عادل بشكل كبير، ولا أتوقع صعوده مرة أخرى".

كما كشف البنك الأهلي عن ارتفاع رصيد الشهادات البلاتينية الجديدة التي تصرف بنهاية المدة، ذات العائد الذى يصل إلى 25%؜، بلغ 60 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 70% منها، من خلال القنوات البديلة "الأهلي نت" و"الأهلي موبيل" ومركز الاتصال.

وكان البنك الأهلي المصري طرح يوم الأربعاء الماضي شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهريا، وذلك اعتبارا من اليوم 4 يناير 2023، كما طرح قبلها شهادات بعائد 17.25% لمدة ثلاث سنوات كأعلى عائد وقتها إلا أن معدل التضخم تجاوز الـ21% وسجل 21.5% وفقا للبنك المركزي المصري فيما سجل 18.7% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم وفق معدلات شهر ديسمبر المنتظر الإعلان عنها خلال أيام.

جدير بالذكر أن الشهادة الادخارية الجديدة التي أصدرها البنك الأهلي تصدر بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم المقررة بالبنك.

المصدر: "القاهرة 24"