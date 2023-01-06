بالأرقام.. خبير يكشف لـRT كيف تتحمل البنوك في مصر عوائد شهادات الـ25%

كشف خبير الاقتصاد المصري هاني جنينة كيفية تحمل البنوك المصرية تكلفة شهادات الاستثمار بعائد 25%، بعد الإعلان عنها خلال الأيام الماضية في بنكي مصر والأهلي.

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وأوضح جنينة في تصريحات لـRT أن الشهادات مرتفعة العائد (مثل الـ18% و 25%) هي جزء من هيكل ودائع عملاء البنوك و ليست كل الودائع، ولإثبات هذه الحقيقة بالأرقام، سنلقي نظرة علي هيكل ودائع البنك الأهلي المصري في آخر يونيو 2022.

وتابع: "في مارس 2022، تم طرح شهادة الـ18%، من قبل بنكي الأهلي ومصر وبلغت حصيلة الشهادات في البنكين 755 مليار جنيه، وتم إقفال الشهادة في 1 يونيو2022، حيث بلغ نصيب البنك الأهلي 515 مليار جنيه من إجمالي حصيلة الشهادات طبقا للبيانات الرسمية في هذا الوقت.

وأشار إلى أن إجمالي ودائع العملاء بلغ 2.8 تريليون جنيه منها 1.9 تريليون جنيه في صورة شهادات استثمار Certificates of Deposits، ولكن قيمة شهادة الـ18% هو 515 مليار جنيه فقط أي أن باقي الـ1.9 تريليون جنيه في صورة شهادات متنوعة ذات عائد أقل من الـ18% مثل شهادات الـ3 سنوات والتي تعفى من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وأوضح الخبير المصري أنه بالتالي، فنسبة شهادة الـ18% إلى إجمالي الودائع تحسب كالتالي: Share of 18% CD = 515/2,760 = 18.6%

وأكد أنه يتم تغطية أرباح الودائع الكبيرة عبر الودائع الصغيرة في البنوك، والتي تنقسم حوالي 20% من الودائع مرتفعة العائد، وحوالي 30% من الودائع صفرية أو منخفضة العائد، وحوالي 50% ودائع في صورة شهادات طويلة الأجل متوسطة العائد.

المصدر: RT