هل تحصل مصر على 9.5 مليار دولار استثمارات خلال 2023؟

قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد خطاب، إن صندوق النقد الدولي، قدم تقريرا جيدا جدا عن مصر رغم التحديات العالمية التي يواجهها كل اقتصاد في جميع دول العالم.

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وأوضح أن الصندوق أعطى لمصر معدل نمو 4% رغم أن المعدل العالمي 1.7%، مشيرا إلى أن الصندوق صرح بأن مصر لها نظرة مستقبلية مستقرة ومتوقع حصولها على 9.5 مليار دولار استثمارات خلال 2023.

وأضاف "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي"، أن الصندوق توقع تراجع معدلات التضخم في مصر نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، وبعض الإجراءات البنكية منها إصدار شرائح بشهادات 25% سنوية أو 22.5% شهرية، مع تقليل الإنفاق الحكومي على بعض مصروفاتها، بالإضافة إلى فتح مناخ استثماري ملائم في مصر، وترك تحديد سعر الجنيه للعرض والطلب، بجانب إصلاحات اقتصادية أخرى والصرف على بعض المبادرات مثل حياة كريمة لها أثر إيجابي.

وتابع، أن مصر لديها فرصة للنمو الاقتصادي لأن لديها وفرة من الطاقة في الغاز والبترول والطاقة الشمسية

المصدر: صدى البلد