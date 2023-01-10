البنك الدولي يحسّن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الروسي عام 2023

توقع البنك الدولي، في تقرير توقعات تنمية الاقتصاد العالمي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.3% في عام 2023، بدلا من 3.6%، مع استئناف النمو بنسبة 1.6% بعد عام.

وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك انخفاضا بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023، وكانت توقعات عام 2024 هي نفسها الواردة في التقرير الجديد.

ووفقا للتقرير الذي نشر اليوم: "من المتوقع، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مرة أخرى في عام 2023، بنسبة 3.3%، بسبب التنفيذ الكامل للحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي بسبب قيام روسيا بوقف الإمدادات للاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-2".

وفي عام 2024، يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.6%، بسبب "التوسع المعتدل في الاستهلاك وانتعاش متواضع في الصادرات"، والتي ستعيد روسيا توجيهها إلى بلدان أخرى.

المصدر: نوفوستي