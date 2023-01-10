في موسكو.. مصنع "موسكفيتش" ينتج 2000 سيارة إحداها تذهب هدية إلى متقاعد

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أنه تم إنتاج 2000 سيارة موسكفيتش في مصنعها في العاصمة، وأشار إلى أن إحدى هذه السيارات قدمت هدية لأحد سكان العاصمة الروسية.

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ولفت سوبيانين إلى أن إحدى هذه السيارات قدمت كهدية لأحد سكان موسكو، والذي انتقل للعيش في شقة جديدة في إطار برنامج حكومي لتجديد السكن.

وقال سوبيانين خلال حديث مع عائلة المتقاعد الذي ربح سيارة موسكفيتش: "نحن نستعيد صناعتنا التي تخلى عنها الأجانب، حيث استأنفنا عمل مصنع "موسكوفيتش" وأنتجنا بالفعل السيارة رقم 2000".

وفي 23 نوفمبر الماضي تم إطلاق في موسكو إنتاج السيارة الشهيرة من الحقبة السوفيتية "موسكوفيتش" في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعد استلام موسكو للمصنع أعادت له التسمية الشهيرة "موسكوفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

المصدر: نوفوستي