لماذا تعاني مصر من أزمة اللحوم الحمراء مع ارتفاع أسعارها؟

قال نقيب عام الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبوصدام، إن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يغطي اقل من 60% من احتياجات مصر، حيث تعاني البلاد من عجز في إنتاج اللحوم الحمراء يزيد عن 40%.

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وأوضح أن مصر تعاني من فقد وجود مراعي طبيعية مما يجعل مربيي الماشية يعتمدون بشكل أساسي على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.

وأضاف أبوصدام أن أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث تراوح سعر كيلو اللحمة البلدي ما بين 170 إلى 250 جنية، حسب نوع اللحمة ومكان البيع، وذلك لعدة أسباب أولها كثرة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء، مع قلة المعروض وانخفاض درجات حرارة المناخ، وحاجة المستهلكين إلى اللحوم كمصدر أساسي للبروتين في ظل زيادة عدد السكان لأكثر من 105 ملايين نسمة، اللتي لا يقابلها زيادة في أعداد المواشي التي لا تزيد عن 8 ملايين رأس ماشية تقريبا، بجانب نحو 2 مليون و900 ألف رأس من الأغنام والماعز والجمال.

وأشار أبوصدام إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن ووصول كيلو الفراخ البيضاء إلى 63 جنية أدى إلى إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء كبديل أفضل عن لحوم الدواجن، في ظل تزامن فصل الشتاء وارتفاع أسعار أغلب المنتجات الغذائية، مع إفطار المسيحيين والاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذي يزيد فيهما تناول اللحوم بكل أنواعها.

المصدر: RT