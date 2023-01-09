بوتين يقدم إلى الدوما مسودة قرار حول خروج روسيا من اتفاقية مكافحة الفساد

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نواب مجلس الدوما الروسي مشروع وثيقة حول خروج روسيا من الاتفاقية الأوروبية حول المسؤولية الجنائية عن الفساد.

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وأشار مشروع الوثيقة إلى أنه تم توقيع الاتفاقية في مدينة ستراسبورغ في 27 يناير 1999. وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد وافق في نهاية ديسمبر الماضي على اقتراح للخروج من الاتفاقية.

ووفقا لمذكرة توضيحية فإن القرار جاء بعد أن أوقفت لجنة وزراء مجلس أوروبا العضوية الكاملة لروسيا في مجموعة الدول المناهضة للفساد (GRECO)، ويعني ذلك أن روسيا فقدت حق التصويت ولا يمكنها المشاركة في مناقشة التقارير.

وجاء في نص الوثيقة التي قدمه الرئيس بوتين: "نظرا لعدم قبول روسيا لمثل هذه الشروط، وكذلك من أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى منع المعاملة التمييزية في إطار آليات تقييم مجموعة الدول المناهضة للفساد (GRECO)، يُقترح الانسحاب من الاتفاقية وإنهاء مشاركة روسيا في GRECO".

وفي منتصف مارس الماضي قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا وقف عضوية روسيا في المجموعة اعتبارا من تاريخ 16 مارس 2022.

المصدر: نوفوستي