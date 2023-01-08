تعاون إيراني روسي لصناعة قطارات "الترام"

أعلن رومان نويكوف، رئيس شركة UKCP التابعة لمجموعة "روس كوسموس" الروسية، اعتزام الشركات الإيرانية التعاون الثنائي في مجال صناعة قطار المدن "الترام".

وأوضح " نويكوف" في تصريح نشرته وكالة "فارس" اليوم الأحد: "التقينا بزملاء إيرانيين قبل شهرين، حيث طلبوا من الشركة التعاون بصناعة القطارات، وقد تم مخاطبتنا خطيا برغبتهم بزيادة التعاون".

وأضاف أن التعاون الشامل لصناعة مضخات الغاز مع إيران لا يزال قائما.

وكانت شركة "روس كوسموس" الروسية أعلنت مطلع يناير، إبرام مذكرة تعاون مع شركتين إيرانيين.

يذكر أن شركة UKCP بدأت العمل بشكل مستقل سنة 2020 في مجال صناعة مقطورات قطار المدن "الترام" بجانب أنظمة التحكم وقطع الغيار والمعدات.

المصدر: فارس