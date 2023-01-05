24 مليار جنيه في يومين..رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل حول الشهادات الجديدة 25%

أعرب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن توقعاته بانخفاض معدلات التضخم وذلك مع الوقت، لافتا إلى إصدار الشهادات الجديدة 25% لفترة محدودة واستهداف تخفيض التضخم.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، أوضح محمد الإتربي قائلا: "نتوقع انخفاض معدلات التضخم ولكن الأمر يحتاج إلى وقت"، مشيرا إلى "إصدار الشهادات الجديدة 25% لفترة محدودة وتستهدف تخفيض التضخم، وأننا وصلنا إلى 24 مليار جنيه خلال يومين من طرحها".

وذكر الإتربي أن بنكي مصر والأهلي سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض.

وقال إن سعر الفائدة ارتفع في 2016 وانخفض مرة أخرى تدريجيا، لافتا إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في ارتفاع التضخم في العالم كله.

وأضاف أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى 10%، موضحا أن الاقتصادات الناشئة تتأثر أكثر من اقتصادات الدول الكبرى.

المصدر: "المصري اليوم"