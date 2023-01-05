بعد حديث السيسي.. مصر تنتظر ارتفاعا كبيرا في أهم سلع البلاد

أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر ثروت الزيني، أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا كبيرا الأيام الحالية وتخطى سعر الكيلو اليوم الـ 60 جنيها، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

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وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب تحكم السوق السوداء وتلاعبها بالأسعار، مؤكدا أن أسعار الأعلاف تمثل 90% من سعر الدواجن.

وأشار الزيني إلى أن الحلول التي تتخذها وزارة الزراعة والإفراجات عن الأعلاف لا تحل الأزمة، لأن حجم الإفراجات ضئيل جدا مقارنة بالحجم الذي يحتاجه السوق.

وأكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر يحتاج نحو 900 ألف طن من خامات الأعلاف شهريا.

وأضاف الزيني، أن الإفراجات الأخيرة خاصة القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الإفراج عن الأعلاف ساهم خلال 48 ساعة في خفض سعر طن الصويا من 35 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، لافتا إلى أن سرعة الإفراجات هبطت بطن الصويا 10 آلاف جنيه دُفعة واحدة، ولكنه مازال مرتفعا عن سعره الحقيقي بشكل كبير.

ولفت نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن طن الذرة هبط من 15 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، مطالبًا بتكثيف الإفراجات عن خامات الأعلاف حتى يشعر المُربي باستقرار السوق، ويستمر في دورات جديدة.

وكان تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقال السيسي لصاحب مصنع: "غليتوا العلف ليه يا أحمد؟ وكرتونة البيض غليت"، ليرد "عنتر بقوله:" العلف عندى رخيص.. وأنا شغال علاف مواشى وتسمين".

المصدر: القاهرة 24