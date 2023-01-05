السيسي يدخل في "نوبة ضحك" بسبب العصافير (فيديو)
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دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة ضحك، خلال حديثه مع صاحب مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية غرب جرجا بمحافظة سوهاج.
وقال السيسي لصاحب المصنع: "غليتوا العلف ليه يا أحمد؟ وكرتونة البيض غليت"، ليرد "عنتر بقوله:" العلف عندى رخيص.. وأنا شغال علاف مواشى وتسمين".
وواصل الرئيس المصري حديثه: "الدنيا ماشية معاك كويس؟.. أنا شايف عصافير كتير جوه المصنع" ليرد أحمد قائلا: " أنا مصدر الطيور"، وتابع السيسي ضاحكا: العصافير بتاكل العلف يا أحمد.
المصدر: مصراوي