أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 750 دولارا للألف متر مكعب

ارتفعت أسعار بيع الغاز في أوروبا في البورصات، بعد انخفاضها لأول مرة خلال 16 شهرا دون 700 دولار لكل ألف متر مكعب، بحلول نهاية جلسة التداول يوم الخميس.

ووفقا لمعطيات بورصة لندن ICE، ارتفعت الأسعار حوالي 6٪ ، متجاوزة 750 دولارا لكل ألف متر مكعب.

افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ، يقع في هولندا) تداولها عند 696.4 دولار لكل ألف متر مكعب (-2.3٪) ، والذي أصبح الحد الأدنى لسعر التداول. وبلغ الحد الأقصى 796.2 دولار (+ 11.7٪).

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تم تداول أحدث العقود الآجلة عند 754.9 دولار (-5.9٪). وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 712.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

في وقت سابق من 5 يناير، انخفضت الأسعار إلى أقل من 700 دولار للمرة الأولى في 16 شهرا منذ 10 سبتمبر 2021.

وأشار الخبراء إلى أن الانخفاض الحالي في الأسعار، مرتبط بقدوم الطقس الدافئ في أوروبا وزيادة توليد الطاقة من الرياح.

وفي 19 ديسمبر الماضي اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على تحديد أقصى سعر صرف الغاز على مستوى 180 يورو لكل ميغاواط ساعة (نحو 2000 دولار لكل ألف متر مكعب). وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز.

المصدر: نوفوستي