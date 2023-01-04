بعد أزمة الغاز في أوروبا.. إيطاليا تلجأ لمصر لتنفيذ مشروع ضخم

تلقّت وزارة الكهرباء المصرية عرضاً من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.

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وقال أحد المصادر لوكالة "بلومبرغ" إن العرض الذي قدمته إيطاليا لمسؤولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء المصرية شمل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، على أن تتحمل إيطاليا تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع لوزارة الكهرباء المصرية قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع.

وتقدر القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر وإيطاليا تتراوح بين 2500 و3000 ميغاوات، وفقاً للمناقشات الأولية والعرض المقدَّم من إيطاليا الذي يتضمن التزام تدبير التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.

وتأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة طاحنة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وقفزة أسعار الغاز مما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى، بل إن إحدى دول القارة زادت اعتمادها على الفحم لتجنُّب انقطاع الكهرباء.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا الذي تستخدمه لتشغيل مولدات الكهرباء، لتصل إلى مستويات قياسية خلال فصل صيف 2022، وظلّت مرتفعة عند نحو ضعف متوسط مستواها في خمس سنوات خلال هذه الفترة من العام.

المصدر: بلومبرغ