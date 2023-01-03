المركزي المصري يعلن زيادة احتياطيه من الذهب

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطيه من الذهب بقيمة 248 مليون دولار إلى 7.326 مليار دولار نهاية ديسمبر، مقابل 7.078 مليار دولار نهاية نوفمبر 2022.

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وكان البنك المركزي أعلن في نوفمبر 2022، ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، سبق ذلك إعلانه ارتفاع أرصدة الذهب لـ 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو2022، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2021.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار.

وكان رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بنهاية سبتمبر 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، سبق ذلك وتحديد بنهاية شهر نهاية أغسطس ليسجل 33.14 مليار دولار أمريكي. وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أعلن في وقت سابق، أن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات

وذكرت النشرة الإحصائية للمركزي، ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي لتسجل 3.617 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 3.568 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

فيما انقسمت القروض الممنوحة من البنوك، إلى قروض للحكومة بقيمة 1.346 تريليون جنيه، ولغير الحكومة 2.271 تريليون جنيه، وبالنسبة للقروض الموجهة للحكومة انقسمت إلى 881.693 مليار جنيه بالعملة المحلية، و464.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، بنهاية سبتمبر 2022.

المصدر: القاهرة 24