انهيار أسعار الذهب في مصر انتظارا لتعويم الجنيه

انهار سعر الذهب في مصر وبات يترنح من الصدمات، خاصة منذ موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، وتوقعات بتعويم جديد للجنيه أمام الدولار.

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وتراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر، بقيمة 300 جنيه مرة واحدة في عيار 21، وأدى ذلك إلى توقف حركة البيع والشراء في سوق الصاغة.

وأرجع بعض خبراء الذهب هذا الانخفاض الكبير في سعر المعدن الأصفر إلى توقعات قرارات البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار، وحدوث انهيار في سعر الذهب في مصر.

وأكد خبير الذهب وصاحب أحد المحلات في الصاغة أمير رزق عبده: "لا يوجد سعر للذهب حتى الان، لأن حدث انهيار من 200 إلى 250 جنيه في الجرام، وسعر الذهب غير معلن وغير ثابت، والتعاملات في سوق الصاغة متوقفة لحين ثابت السعر".

وبلغ سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 1750 جنيه للغرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج، كما بلغ سعر الذهب عيار 21 بقيمة 1500 جنيه للغرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية، أما سعر الذهب عيار 18 أصبح بقيمة 1300 جنيه للغرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

المصدر: الأسبوع