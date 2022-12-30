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تونس.. البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية

مال وأعمال

تونس.. البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية
Gettyimages.ru
البنك المركزي التونسي
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أعلن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة 75 نقطة أساس من 7.25 في المئة إلى ثمانية في المئة، لكبح التضخم.

ويعد هذا الترفيع الثالث الذي يقره البنك المركزي، حيث سبق له وأن رفع نسبة الفائدة الرئيسية في مايو الماضي بـ 75 نقطة أساس، و25 نقطة أساس في شهر أكتوبر.

كما قرر البنك المركزي أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 في المائة.

هذا، وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 في المائة في نوفمبر من 9.2 في المائة في أكتوبر.

المصدر: وكالات

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