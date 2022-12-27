"مياه روسية من عيون نارسان".. روسيا تستعد لمد مصر بمياه من أشهر جبالها

تستعد شركة "نارسان" الروسية للدخول بقوة للسوق في مصر، لتقديم أحد أنقى زجاجات المياه المتواجدة في روسيا.

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ووفقا لمدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT تعمل "نارسان" في تعبئة المياه المعدنية الطبيعية الغنية بالمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث تباع تحت مسمى "كيسلوفودسك إستوشنيك" وهي مؤسسة صناعية حديثة ذات قاعدة إنتاج قوية.

وأشار إلى أن المياه تستخرج من عيون طبيعية موجود في مدينة "منراليه فودي" والتي تعني المياه المعدنية، حيث تأتي المياه من عيون طبيعية من تحت الأرض من أسفل سفح الجبل.

وتقوم الشركة بتعبئة 4000 زجاجة/ساعة بسعة 1 لتر، ويصل الإنتاج إلى 35000 زجاجة.

وتستعد شركة "بايكال" الروسية أيضا لمد السوق المصرية بأجود أنواع المياه على الإطلاق، والتي تستخرج من أنقى بحيرة في العالم في روسيا.

وكشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT أن شركة "بايكال" من ضمن الشركات التي تقوم باستخراج المياه عالية النقاء، من أعمق بحيرة في العالم "بايكال" الروسية، والتي يصل عمقها إلى 1500 متر، حيث تستخرج المياه عن طريق مواسير على عمق 400 متر أسفل سطح البحيرة.

وأوضح البلتاجي أنه بعد استخراج المياه يتم وضعها في "تانكات" مخصصة للحفاظ على نقائها وجودتها، وترغب الشركة الروسية في تواجد هذه المياه في مصر وتصديرها لباقي دول المنطقة مباشرة أو عن طريق القاهرة، كما أنها ستتواجد في المحلات والمناطق الفاخرة على مستوى مصر.

المصدر: RT