من بينها 3 دول عربية.. أكبر 10 دول منتجة للغاز في العالم

يعتبر الغاز الطبيعي وقودا مهما للطاقة حتى مع انتقال العالم إلى اقتصاد خال من الكربون، فإن الاستثمار في قطاع الوقود الأزرق يعد استراتيجيا.

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وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي في العام 2021 بنحو 5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.04 تريليون متر مكعب، ووفقا لبيانات Statista فإن روسيا تصنف في الوقت الراهن كثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم كما أنها تعد مصدرا رئيسيا للوقود الأزرق.

وفي العام الماضي، بلغت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي 202 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب و39.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، لكن الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية قد غيروا من ذلك إذ خفضت روسيا بشكل كبير صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي كانت تعتمد بنسبة 40% على إمداداتها من روسيا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، وقد وضع الاتحاد الأوروبي خطة للتخلص التدريجي من الغاز الطبيعي الروسي المصدر بحلول عام 2027، علما أن خبراء يشككون فيها كون روسيا تعد مصدرا بأسعار معقولة للغاز.

وفي ظل الموقف العدائي للدول الغربية حولت روسيا صادرات الطاقة إلى الشرق.

فيما لائحة بأكبر منتجي الغاز في العالم للعام 2021 بناء على بيانات Statista:

المصدر: وكالات