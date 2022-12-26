البنك المركزي الروسي يتوقع موعد تعافي الاقتصاد

أعلن نائب رئيس بنك روسيا أليكسي زابوتكين، أن اقتصاد البلاد سيكون قادرا على العودة إلى مستويات العام الماضي بحلول 2025، بينما سيستقر الاقتصاد على مسار جديد للنمو المستدام عام 2024.

وقال: "إذا تطور الاقتصاد بالقرب من النطاق الأعلى لتوقعاتنا الأساسية لشهر أكتوبر، فسنعود إلى مستوى 2021 في وقت ما عام 2025".

وأوضح زابوتكين سبب استغراق هذه العملية وقتا طويلا، وأشار إلى أن روسيا ستضطر إلى التكيف هيكليا، وفقا له، من الصعب بشكل ملحوظ التغلب على التدهور الهيكلي في الإمكانات من التعافي من الانكماش الدوري في الاقتصاد.

وأشار إلى أنه "شهدنا انكماشا دوريا في عام 2020، مع وجود سياسة نشطة للغاية لمواجهة التقلبات الدورية من جانب السياسة النقدية والميزانية، وتم تعويض هذا الانخفاض بالكامل حتى أكثر من تعويضه عام 2021.. التكيف الهيكلي عملية أطول، الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

وأكد زابوتكين، أنه بحلول عام 2024، سيكون لروسيا اقتصاد "يستقر بالفعل على طريقه الجديد للنمو المستدام". وخلص إلى أن "مدى ارتفاع هذا النمو المحتمل سيعتمد على عدد كبير من العوامل".

المصدر: نوفوستي