السيسي يكشف عن أرباح " قناة السويس"

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أرباح قناة السويس منذ عام 1975 بلغت نحو 220 مليار دولار.

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وقال السيسي: "بتكلم عن الافتتاح الجديد سنة 75 قناة السويس جابت 220 مليار دولار، لو حد كان شال 10 % من الرقم ده وحطه في صندوق".

أضاف الرئيس المصري، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة: "أمال الصندوق دخل البرلمان ليه؟.. علشان يديله حصانة برلمانية ما حدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه طبقا للمعايير اللى تم التصديق عليه بيها والقواعد اللى اتحطت وأجهزة الدولة الرقابية تفتش عليه وجهة سيادية مسؤولة عليه برضه وكل حاجة".

‎وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب هيئة قناة السويس بكشف الحقائق كاملة حول مشروع قانون الصندوق، الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.

من جانب آخر أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر على قناة السويس أو في أي من أصولها.

وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية بموجب الدستور​​​.

المصدر: RT