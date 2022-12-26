السيسي يفتتح مشروعا ضخما في أكبر وأقدم صرح بالجيش المصري

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيمياوية بمنطقة "أبو رواش".

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ويعد مجمع الصناعات الكيمياوية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة المصرية، حيث أنشأ عام 1972.

وتنتج شركة الغازات الطبية والصناعية المستلزمات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة حيث تقوم الشركة بتوصيل الأكسجين الغازي والسائل والغازات الطبية الأخرى إلى نحو (135) مستشفى ومركز طبي متخصص.

وتعتبر شركة النصر للكيمياويات الوسيطة رائدة صناعة الكيمياويات والأسمدة، وهي أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتقوم شركة النصر للكيمياويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى، بإحتياجاتها من الغازات المختلفة.

المصدر: RT