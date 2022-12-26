الحكومة المصرية توجه رسالة للمواطنين بعد الغلاء الكبير في الأسعار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الدولة ستقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج، بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ.

إقرأ المزيد

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار": "زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها".

وأكمل:"تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر".

وقال إن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر، مضيفا: "نقص العملة أدى إلى أزمة في بعض السلع، لكن الدولة نجحت في تجاوزها".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في سعر الدولار في السوق الموازية".

وأشار السفير نادر سعد إلى أن: "السلع الموجودة في الموانئ الآن بقيمة 6 مليارات جنيه"، موضحا: "أسعار السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية مرتفعة".

المصدر: صدى البلد