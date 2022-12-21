شركات طيران روسية تلغي رحلاتها إلى مصر

أجّلت مجموعة من شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى مصر حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل متعلقة بالتحليق إلى مصر.

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وألغت شركة "أورال إيرلاينز" رحلاتها المجدولة إلى مصر حتى يتم حل مشكلة التحليق، بالإضافة إلى تعليق شركتي iFly وNordwind رحلاتهما إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وقال متحدث باسم شركة "أورال إيرلاينز": "لقد ألغينا الرحلات الجوية إلى مصر حتى يتم حل مشكلة التحليق".

وأبلغت شركة iFly شركة Tez Tour أنها ستلغي رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ في 21 و22 ديسمبر وسبق للشركة أن ألغت رحلاتها إلى مصر عدة مرات.

في وقت سابق، حظرت تركيا والأردن والسعودية وإريتريا iFly من الطيران عبر مجالها الجوي.

وطلبت شركة طيران آي فلاي من وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية السماح لها بالسفر عبر سوريا لكن الوكالة لم توافق على هذا المسار معتبرة أنه غير آمن.

وجاءت المشاكل في البداية بسبب حظر الأردن لشركة iFly من الطيران عبر مجاله الجوي، وطالب الأردن الشركة بشهادة تأمين تصدر في لندن.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن موسكو لا تعتبر القرار الذي اتخذه الأردن مسيسا وموجها ضد مصالح روسيا.

المصدر: وسائل إعلام روسية