أرض مصر تمتلك "ثروة بيضاء" وفيرة سعر الطن منها أغلى من الذهب

كشف أستاذ النانو تكنولوجيا والنانو إلكترونيات بجامعة زويل في مصر حسن مصطفي، أن رمال مصر البيضاء يمكن اعتبارها مثل الألماس، مشيرا إلى أن سعر طن من هذه الرمال أغلى من طن الذهب.

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وأضاف حسن مصطفي خلال حواره التلفزيوني في قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الرمال البيضاء يتم استخدامها في مجال النانو تكنولوجيا أو في مجال الإلكترونيات، موضحا أن هذا يتم بعد دخولها لبعض الأفران ويتم تحويلها الي سائل او اسطوانة ومن ثم يتم تقطيعها ويفر.

وتابع الدكتور حسن مصطفي أن إذا تم تصنيع الرمال البيضاء الي ويفر "رقائق إلكترونية" سيكون سعر طن هذه الرمال أغلي من طن الذهب نظرا لأهميته.

وكانت الهيئة المصرية للثروة المعدنية قد انتهت عام 2018 من دراسة الرمال البيضاء بأنواعها السيليسية والكاولينية في مصر، وخلصت إلى أن البلاد تحظى بكنز لا يقدر بثمن من الخامات المدفونة في هذه الرمال.

وتسود الرمال السيليسية في شمالي الصحراء الشرقية في وادي الدخل ودير الأنبا بولا ووادي الضحل وغيرها في البلاد.

وخلال الدراسة تم رصد ملايين الأطنان من الرمال السيليسية التي تصل نسبة نقائها إلى 99.95 % والرمال الكاولينية التي تصل فيها نسبة الكاولين إلى 14% والألومينا إلى 38.5% وهى نسبة مرتفعة طبقا للمقاييس العالمية.

وأصدرت الهيئة تقريرا رسميا متكاملا تضمن خريطة استثمارية لتواجدات الرمال البيضاء وأنواعها المختلفة ونسب تركيز العناصر فيها والاحتياطى الجيولوجى منها وكذلك البيانات اللوجستية المختلفة، ووزعتها على الجهات المعنية ليصار إلى بحثها وإطلاق المشاريع ذات الصلة في ضوء هذه الاكتشافات والدراسات.

وتستخدم الرمال السيليسية فى صناعات البصريات والزجاج والألواح الشمسية والفريت وغيرها، بينما تدخل الكاولينية في صناعات الإسمنت والسيراميك والورق.

المصدر: صدى البلد + RT