 
مباشر

الكشف عن خامات لا تقدر بثمن تخزنها رمال مصر البيضاء

مال وأعمال

الكشف عن خامات لا تقدر بثمن تخزنها رمال مصر البيضاء
Globallookpress
رمال الصحراء في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k672

انتهت الهيئة المصرية للثروة المعدنية من دراسة الرمال البيضاء بأنواعها السيليسية والكاولينية في مصر، وخلصت إلى أن البلاد تحظى بكنز لا يقدر بثمن من الخامات المدفونة في هذه الرمال.

وشملت الدراسة أعمالا فنية حقلية ومعملية أجريت في مواقع في محافظة قنا، وشرق وغرب ووسط سيناء.

وتسود الرمال السيليسية في شمالي الصحراء الشرقية في وادي الدخل ودير الأنبا بولا ووادي الضحل وغيرها في البلاد.

وخلال الدراسة تم رصد ملايين الأطنان من الرمال السيليسية التي تصل نسبة نقائها إلى 99.95 % والرمال الكاولينية التي تصل فيها نسبة الكاولين إلى 14% والألومينا إلى 38.5% وهى نسبة مرتفعة طبقا للمقاييس العالمية.

وأصدرت الهيئة تقريرا رسميا متكاملا تضمن خريطة استثمارية لتواجدات الرمال البيضاء وأنواعها المختلفة ونسب تركيز العناصر فيها والاحتياطى الجيولوجى منها وكذلك البيانات اللوجستية المختلفة، ووزعتها على الجهات المعنية ليصار إلى بحثها وإطلاق المشاريع ذات الصلة في ضوء هذه الاكتشافات والدراسات.

وتستخدم الرمال السيليسية فى صناعات البصريات والزجاج والألواح الشمسية والفريت وغيرها، بينما تدخل الكاولينية في صناعات الإسمنت والسيراميك والورق.

المصدر: "صحف مصرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة