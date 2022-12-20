سعر صرف اليورو أعلى من 74 روبلا في بورصة موسكو

واصل الروبل تراجعه اليوم الثلاثاء أمام العملة الأوروبية الموحدة وأمام الدولار الأمريكي، خلال المداولات في بورصة موسكو.

وارتفع سعر صرف اليورو أثناء التداول في بورصة موسكو اليوم، فوق 74 روبلا للمرة الأولى منذ 11 مايو.

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وفي نفس الوقت، تجاوز سعر صرف الدولار في بورصة موسكو 69 روبلا لأول مرة منذ 11 مايو.

وفي محصلة التداول يوم أمس، وصل سعر صرف اليورو إلى 72 روبلا، وسعر صرف الدولار إلى 68 روبلا. وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 3.47% وبلغ حدود 9.572 روبل.

المصدر: تاس