مصرف "VTB" يطلق التحويلات بالريال الإيراني

أفاد مصرف "VTB" الروسي بإطلاق التحويلات بالريال الإيراني، مضيفا أن الخدمة الجديدة ستسمح بإرسال الأموال إلى إيران باستخدام الوسائل المصرفية.

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وجاء في بيان صدر عن المصرف، اليوم الاثنين: "يقوم مصرف "VTB" - وهو الأول من ضمن البنوك الروسية بإطلق عمليات تحويل الأموال بالريال الإيراني. وستسمح الخدمة الجديدة بإرسال الأموال إلى إيران باستخدام التفاصيل المصرفية للأفراد والمؤسسات في غضون يوم واحد".

وأضاف البيان أنه من الممكن إرسال الأموال إلى إيران بواسطة تطبيق "VTB أونلاين". ولتحقيق ذلك من الضروري فتح حساب جار بالريال الإيراني عن طريق شراء العملة في المصرف الإلكتروني أو عبر التطبيق للهواتف المحمولة. ويبلغ الحد الأقصى للعملية الواحدة 20 مليون روبل، ولا يتجاوز أكثر من مليون دولار شهريا.

وقال النائب الأول لرئيس المصرف، دينيس فالفاتشيف: "بالنسبة لنا أصبحت التحويلات عبر الحدود أحد المشاريع الرئيسية للعام الجاري. أصبحنا أول بنك يقدم لعملائه العديد من الأدوات لإجراء التحويلات إلى الخارج، وخاصة إلى البلدان المختلفة تماما والتي يبلغ عددها بالفعل 10 اليوم. وقد يتجاوز حجم الأموال التي تم تحويلها بحلول نهاية العام الجاري 20 مليار روبل. كما أصبحنا أول بنك يقوم بتحويل الأموال الدولية إلى إيران، واعتمادا على تعزيز العلاقات التجارية ونمو التعاون الاقتصادي وتطوير السياحة نتوقع أن يكون هناك طلب عليها. في العام المقبل سنواصل تطوير التحويلات البديلة مع الدول الصديقة ونخطط لمضاعفة عددها".

المصدر: نوفوستي