خبير يتحدث عن آفاق العملة المشفرة في عام 2023

قال رومان بيشولوف، الخبير في العملات المشفرة ومؤسس منظومة MarsDAO، إن سوق العملات المشفرة عرضة الآن للتقلبات والتلاعب أكثر من أي وقت مضى.

وأشار الخبير إلى أن آفاق هذه العملات في العام المقبل ستعتمد على سلوك "الحيتان" في هذا المجال.

ووفقا له، تعاني سوق العملات المشفرة في الوقت الراهن، من نفس "الأعراض" التي كانت موجودة في وقتها في سوق الأسهم - تقلبات مستمرة.

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وذكر الخبير، أن القواعد في هذا المجال كانت أقل في عام 2017، وهو أمر جيد من حيث المبدأ بالنسبة للسوق. ونوه بأن الضبط والتنظيم أخذ ينتشر بشكل تدريجي في سوق العملات المشفرة، وتستمر عملية إصدار عملات جديدة، على الرغم من هيمنة البيتكوين في السوق.

وقال: "يجب متابعة ما يجري في السوق. لكل مائة مشروع هناك مشروعان أو ثلاثة ستحصل على رسملة سوقية جيدة وستتمكن من تطوير منتجاتها بشكل أكبر".

ونوه الخبير بأن الكثيرين يتوقعون المزيد من الانخفاض في السوق. والسبب في ذلك هو الحديث الدائر حول بورصة العملات المشفرة FTX، التي تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها عبر المحكمة.

في يوم 12 نوفمبر ذكرت وكالة بلومبرغ، أن FTX خسرت 662 مليون دولار في يوم واحد في ظل ظروف غامضة.

المصدر: نوفوستي