شركة "لوك أويل" الروسية تستعد للتنقيب عن الغاز بمناطق جديدة في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، عن محادثات بين وزير البترول طارق الملا ونائب رئيس شركة لوك أويل الروسية إيفان رومانوفسكي لبحث الاستثمارات الحالية للشركة.

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وتم التباحث بين الجانبين حول مشروعات الشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز في مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية، ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.

وشهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إينى الإيطالية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و"لوك أويل" ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها فى البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس شركة "لوك أويل" خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث في مصر، مؤكدا أن لوك أويل تسعى لتعزيز تواجدها فى مصر من خلال شراكة في مناطق امتياز جديدة، كما تطرق إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط "لوك أويل" في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة ESP المستخدمة في مشروعات البترول والغاز والتي أحرزت فيه تقدماً يستند إلى أسعارها التنافسية والجودة.

المصدر: RT