البورصة المصرية تتلقى ضربة موجعة

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 11.2 مليار جنيه، في نهاية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

إقرأ المزيد

وجاءت الخسائر وسط مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.6 مليار جنيه والكمية 1.8مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية، كما توجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 370 مليون جنيه، في حين قصد المصريون والعرب الشراء بصافي قيمة بنحو 173 مليون جنيه ومليون و197 ألفًا على التوالي.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك في البورصة بنسبة 1.22% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 1368 نقطة، وشهد قطاع البنوك خلال تعاملات اليوم أحجام تداولات بلغت 14.9مليون سهم بقيمة إجمالية 495 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.

المصدر: القاهرة 24